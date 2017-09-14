Сирийская оппозиция планирует встретиться с представителями США в Астане

В Избранное

Астана, 14 сентября. Делегация вооруженной сирийской оппозиции может встретиться 14 сентября с представителями США, Великобритании и Франции в рамках переговоров по САР в Астане. Также запланирована встреча с спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой, сообщил член делегации Ахмад Усман.

«Сегодня будут встречи с американской, британской, французской сторонами и ООН. А именно — с послами Великобритании и Франции и спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой», — сообщил РИА Новости один из командиров Свободной сирийской армии.

При этом представитель оппозиции не раскрыл имя представителя американской стороны, с которым пройдет встреча.