Брежнева собирается снова стать мамой

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Сочи, 14 сентября. Вера Брежнева хочет приехать на «Новую волну» еще с одним ребенком. Об этом она сообщила на конкурсе молодых исполнителей.

Знаменитость является постоянным гостем «Новой волны». Кроме этого, певица приняла участие в нескольких концертах. После выступления Вера Брежнева призналась, что мечтает вернуться на конкурс молодых исполнителей в будущем году, но уже с еще одним ребенком, пишут Dni.ru.

Напомним, что известная артистка воспитывает двух дочерей: 16-летнюю Соню и шестилетнюю Сару. От Константина Меладзе детей у знаменитости пока нет.