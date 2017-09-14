Родители новосибирских школьников пожаловались Путину на поборы в школе

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Новосибирск, 14 сентября. Мать школьника из Новосибирска пожаловалась президенту РФ Владимиру Путина на поборы в школе, где учится ее ребенок. По словам женщины, их обязали сдать деньги на рабочие тетради, хотя власти города ранее неоднократно запрещали устраивать подобные поборы. Причем суммы, как подчеркнула возмущенная мать, запросили немаленькие.

По данным администрации Новосибирска, в минувшем году школы получили 300 млн рублей, чтобы закупить учебные материалы. После обращения матери школьника к президенту РФ, вопросом этих поборов займется министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В частности, он потребовал, чтобы директор учреждения провел с учителями разъяснительную работу и напомнил им о незаконности требований денег с детей на покупку учебных материалов.

