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Экономика
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Украина
Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в рассмотрении жалобы о штрафе
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    Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в рассмотрении жалобы о штрафе

    13:33  14 Сентября 2017
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    Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в рассмотрении жалобы о штрафе

    Киев, 14 сентября. Украинский Верховный суд отказал российскому энергетику «Газпром» в пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда о взыскании штрафа в размере $6,6 млрд в пользу украинской стороны, пишут местные СМИ.

    Российской энергетической компании «Газпром» отказано в принятии дела к рассмотрению Верховным судом Украины, сообщил спикер судебной инстанции. Энергетик оспорил 28 августа решение украинских антимонопольщиков о наложении штрафа в размере $6,6 млрд.

    Украинская сторона обвиняет россиян в монополизме на рынке газового транзита и в нарушении газовых контрактов с «Нафтогазом».  В «Газпроме» считают, что оснований для штрафных санкций нет, а действия ведомства рассматриваются как попытка давления на корпорацию, пишет RT. Ранее сообщалось, что «Газпром» ожидает значительное увеличение экспорта голубого топлива в 2017 году. 

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #газпром #штраф
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