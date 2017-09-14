Прототип летающего автомобиля представили во Франкфурте

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Франкфурт-на-Майне, 14 сентября. На Франкфуртском автосалоне разработчиками словацкого проекта летающего автомобиля Aeromobil был представлен последний вариант модели. Как стало известно, уже в 2020 году в Европе планируется начать продажи авто.

Как рассказал представитель проекта, «последнее поколение» модели с итоговым вариантом дизайна трансформируется в летающее транспортное средство за две минуты. По его словам, для разгона ему нужно 500 метров. Сертификация автомобиля начнется после тестирования.

В настоящее время на данную модель принимаются заказы. Цена зависит от комплектации - 1,2-1,5 млн евро. Чтобы водить такой автомобиль, нужно иметь как водительские права, так и лицензию пилота.

Напомним, в июне этого года сообщалось, что необычный летающий автомобиль можно будет приобрести в Нидерландах. Уже осенью 2017 года авто поставят на конвейер. В конце 2018 года клиенты могут приобрести его.