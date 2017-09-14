Столтенберг хочет обсудить Донбасс и Крым с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

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Москва, 14 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с генеральным секретарем Северного альянса Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом генсек альянса рассказал в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее генсек НАТО уже заявлял о своем желании встретиться с российским министром в ходе Генеральной ассамблеи ООН с целью обсудить актуальные международные вопросы, среди которых ситуации вокруг Донбасса и российского Крыма, передает «Политэксперт».

Кроме того, Столтенберг считает, что именно эти два вопроса стали причиной ухудшения взаимоотношений между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.

Напомним, 12 сентября в ООН открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи.