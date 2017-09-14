Минкультуры объяснило отказ кинотеатров на Камчатке от показа «Матильды»

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Петропавловск-Камчатский, 14 сентября. Несколько кинопрокатчиков на Камчатке отказались от показа получившего скандальную известность фильма Алексея Учителя «Матильда». Пресс-служба краевого министерства культуры объяснила отказы от демонстрации фильма гражданской позицией владельцев кинотеатров.

Как отмечают в Минкультуры Камчатского края, прокатное удостоверение было выдано «Матильде» министерством культуры РФ и действительно на всей территории России, а в компетенцию региональных властей не входит выдача каких-либо рекомендаций по поводу демонстрации фильма.