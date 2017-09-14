Армия США потеряла контейнер на западе Польши

В Избранное

Варшава, 14 сентября. Дислоцированные в Польше военнослужащие армии Соединенных Штатов потеряли на западе Польши принадлежащий армии США контейнер. О содержимом контейнера, принадлежащего Пентагону, не сообщается.

Как сообщает польская радиостанция RMF FM, контейнер пропал в районе города Жагань в Любушском воеводстве Польши. В поисках контейнера принимает участие польская Военная жандармерия, а за расследованием следит военная прокуратура.

Напомним, в начале 2017 года в Польшу, где уже ранее существовали военные базы США, был направлен дополнительный контингент в составе 1000 человек вместе с боевой техникой, в том числе ракетами Patriot.