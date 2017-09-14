Автомобиль с людьми упал в горное озеро в Кабардино-Балкарии

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Нальчик, 14 сентября. Автомобиль «Нива Шивроле» с людьми упал в горное озеро «Гижгит» в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Спасатели уже направились к месту происшествия.

Информация об инциденте поступила в региональное ГУ МЧС в 10.40. По предварительной информации, в машине находились люди. На место происшествия выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, пишет Газета.Ру.

Напомним, ранее на переезде между Мегионом и Нижневартовском самосвал врезался в пассажирский поезд. Пострадали 20 человек, передает URA.RU.