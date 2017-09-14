Илон Маск опубликовал видео провальных приземлений Falcon 9
Вашингтон, 14 сентября. Президент американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил в своем Instagram подборку видеороликов с неудачными приземлениями ракеты Falcon 9.
«Суровая история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, все же смогла благополучно приземлиться. Скорее всего, Falcon понял, что все еще любит нас, или прочитал технические инструкции», — разместил он под роликом подпись.
На кадрах ролика запечатлены крушение ракеты в океан в сентябре четыре года назад, провальные запуски Falcon 9 в апреле, июле, августе и сентябре 2014 года.
На ролик наложена энергичная музыка, а на одном из кадров появляется надпись: «Технически она приземлилась, но не целая».