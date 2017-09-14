Илон Маск опубликовал видео провальных приземлений Falcon 9

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Вашингтон, 14 сентября. Президент американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил в своем Instagram подборку видеороликов с неудачными приземлениями ракеты Falcon 9.

«Суровая история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, все же смогла благополучно приземлиться. Скорее всего, Falcon понял, что все еще любит нас, или прочитал технические инструкции», — разместил он под роликом подпись.

На кадрах ролика запечатлены крушение ракеты в океан в сентябре четыре года назад, провальные запуски Falcon 9 в апреле, июле, августе и сентябре 2014 года.

The sordid history of how the @SpaceX Falcon 9, the first fully reusable, orbit-class booster rocket, eventually managed to land in one piece and stay that way ... maybe Falcon realized it still loved us or finally read the instructions... A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 14, 2017 at 12:21am PDT

На ролик наложена энергичная музыка, а на одном из кадров появляется надпись: «Технически она приземлилась, но не целая».