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Илон Маск опубликовал видео провальных приземлений Falcon 9
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    Илон Маск опубликовал видео провальных приземлений Falcon 9

    13:20  14 Сентября 2017
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    Илон Маск опубликовал видео провальных приземлений Falcon 9

    Вашингтон, 14 сентября. Президент американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил в своем Instagram подборку видеороликов с неудачными приземлениями ракеты Falcon 9.

    «Суровая история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, все же смогла благополучно приземлиться. Скорее всего, Falcon понял, что все еще любит нас, или прочитал технические инструкции», — разместил он под роликом подпись.

    На кадрах ролика запечатлены крушение ракеты в океан в сентябре четыре года назад, провальные запуски Falcon 9 в апреле, июле, августе и сентябре 2014 года. 

    На ролик наложена энергичная музыка, а на одном из кадров появляется надпись: «Технически она приземлилась, но не целая».

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    Автор: Дана Балан
    #маск #spacex #falcon 9
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