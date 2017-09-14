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Экономика
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Политика
Ушаков рассказал о планах Москвы по сокращению американских дипломатов в РФ
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    Ушаков рассказал о планах Москвы по сокращению американских дипломатов в РФ

    13:22  14 Сентября 2017
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    Ушаков рассказал о планах Москвы по сокращению американских дипломатов в РФ

    Москва, 14 сентября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретных планов по приведению числа американских дипломатов в России к паритету с дипломатами РФ в США пока нет.

    Он напомним, что Москва с самого начала заявляла, «засчитывает российское постпредство в Нью-Йорке, что это резерв на будущее», однако, как подчеркнул дипломат, никаких конкретных планов в этой ситуации нет.

    Ранее Кремль обязал США сократить свою дипмиссию в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, российские власти приравняла количество американских дипломатов в России к числу дипломатов РФ, работающих в Соединенных Штатах.

    Эти меры, как поясняли в МИД РФ, стали ответом на антироссийскую политику и новые санкции против РФ, принятые конгрессом США.принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #сша #ушаков #дипломаты
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