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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ атакует позиции ИГ в районе Аль-Багилия
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ атакует позиции ИГ в районе Аль-Багилия

    13:29  14 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ атакует позиции ИГ в районе Аль-Багилия

    Дейр эз-Зор, 14 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продвигается вдоль западного берега реки Евфрат.

    Правительственные войска при воздушной поддержке российских летчиков начали наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в районе Аль-Багилия. Отмечается, что передовые отряды армейцев атаковали укрепления исламистов около университета в квартале Аль-Джазира, утром начались ожесточенные столкновения.

    По данным военных подразделения зачистили от игиловцев университетский городок  и глубоко продвинули линию обороны джихадистов в районе Аль-Багилия на севере Дейр эз-Зора.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ атакует позиции ИГ в районе Аль-Багилия

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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