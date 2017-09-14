Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ атакует позиции ИГ в районе Аль-Багилия

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Дейр эз-Зор, 14 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продвигается вдоль западного берега реки Евфрат.

Правительственные войска при воздушной поддержке российских летчиков начали наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в районе Аль-Багилия. Отмечается, что передовые отряды армейцев атаковали укрепления исламистов около университета в квартале Аль-Джазира, утром начались ожесточенные столкновения.

По данным военных подразделения зачистили от игиловцев университетский городок и глубоко продвинули линию обороны джихадистов в районе Аль-Багилия на севере Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.