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Казахстан вносит большой вклад в урегулирование ситуации в Сирии — Назарбаев
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    Казахстан вносит большой вклад в урегулирование ситуации в Сирии — Назарбаев

    13:11  14 Сентября 2017
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    Казахстан вносит большой вклад в урегулирование ситуации в Сирии — Назарбаев

    Астана, 14 сентября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о большом вкладе, которая делает его страна в урегулирование ситуации в Сирии, предоставляя нейтральную площадку для переговоров в Астане. Он отметил, что необходимо продолжить эту работу. 

    В столице Казахстана накануне стартовал шестой раунд межсирийских переговоров. Результаты прежних раундов прокомментировал казахский лидер Нурсултан Назарбаев. 

    «В результате этих переговоров удалось остановить войну кое-где и создать три очага деэскалации. Сейчас будет обсуждаться следующее поле для деэскалации. Думаю, что мы большой вклад в это делаем», — сказал он в ходе общения с журналистами. 

    Астана выступает за мирное урегулирование сирийского кризиса, подчеркнул Назарбаев. Он также считает, что до мира пока далеко, однако каждая страна по мере сил способствует улучшению ситуации, и Казахстан «делает свою часть работы». Отметим, что прежние переговорные раунды состоялись в январе, феврале, марте, мае и июле, здесь было подписано несколько важных документов, способствующих снижению насилия и урегулированию в Сирии.

    Казахстан вносит большой вклад в урегулирование ситуации в Сирии — Назарбаев

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #астана
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