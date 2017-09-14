Соловьев пригласил Учителя и Поклонскую на «Поединок»

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Москва, 14 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев предложил устроить «поединок» депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом Соловьев написал в среду в своем аккаунте в Twitter.

Приглашаю принять участие в программе Поединок на телеканале Россия депутата Поклонскую и режиссёра Учителя. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 13 сентября 2017 г.

Соловьев пригласил оппонентов принять участие в телепередаче «Поединок». Вероятно, главной темой станет нашумевший фильм «Матильда», ярым противником которого выступает Поклонская.

Картина спровоцировала общественный резонанс еще до выход в прокат. Фильм посвящен истории отношений балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II.

