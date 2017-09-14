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Сирия сегодня: Идлиб могут контролировать РФ, Иран и Турция, вертолеты — главная ударная сила ВКС РФ в Дейр эз-Зоре
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    Сирия сегодня: Идлиб могут контролировать РФ, Иран и Турция, вертолеты — главная ударная сила ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    13:11  14 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: Идлиб могут контролировать РФ, Иран и Турция, вертолеты — главная ударная сила ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 14 сентября. Зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб могут контролировать вооруженные силы России, Турции и Ирана. За сутки Россия зафиксировала шесть случаев нарушения перемирия. Боевые вертолеты становятся главной ударной силой ВКС РФ в зачистке Дейр эз-Зора. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Зона деэскалации Идлиб

    Турецкие войска могут занять мониторинговую зону в Идлибе на части, находящейся под контролем оппозиции САР. При этом российские и иранские вооруженные силы займут зону правительственных сил. Такое решение может быть закреплено по итогам переговоров по Сирии в Астане, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в одной из делегаций.

    Идлиб

    «Со стороны оппозиции будут стоять турки, а со стороны правительства — русские и иранцы», — подчеркнул собеседник агентства.

    Отметим, создание последней, четвертой зоны в провинции Идлиб должно стать главным итогом нового раунда переговорах по Сирии в Астане. В уже существующих трех зонах деэсклации мониторинг осуществляют только силы военной полиции РФ.

    Ударные вертолеты ВКС РФ помогают с зачисткой Дейр эз-Зора

    Ударная авиация Российской Федерации сыграла важнейшую роль в деблокировании города Дейр эз-Зор. Но на этот раз действовали, в основном, вертолеты Ми-28 и Ка-52. Военные эксперты подчеркивают, что ударные винтокрылые машины стали чуть ли не главной силой ВКС РФ в ходе спецоперации в этом регионе.

    Ми-28 ВКС РФ в Сирии

    «В первую очередь, это обусловлено тем, что вертолеты более эффективно могут решать задачи поражения малоразмерных объектов в зоне непосредственного соприкосновения сухопутных войск. Вооружение вертолетов отличается небольшой мощностью. Это противотанковые ракеты и управляемые реактивные снаряды, которые имеют малую боевую часть в пределах двух-трех, может быть, пяти килограмм, тогда как вооружение самолетов-бомбардировщиков и штурмовиков — это боевые части очень большой мощности: 100, 200, 500 килограмм или даже полторы тонны. Соответственно, вооружение вертолетов позволяет применять их в непосредственной близости от своих войск, тогда как боеприпасы более крупного калибра имеют больший радиус поражения», - заявил доктор военных наук Константин Сивков.

    Стоит отметить, что боевые вертолеты впервые превысили показатели штурмовой и истребительной авиации при ведении боевых действий против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*». В настоящее время на территории сирийской арабской республики действуют Ми-24, а также новейшие Ми-28Н, Ка-52 и Ми-8АМТШ.

    Нарушение перемирия

    За минувшие сутки российские специалисты комиссии по примирению в Сирии зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства РФ.

    Военная полиция РФ

    «За сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Дамаск —  один, Даръа — один. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинциях: Латакия — одно, Дамаск — два», — значится в документе.

    Большинство случаев беспорядочной стрельбы были установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ — прим. ред.) и ИГИЛ*.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #иг #террористы #дамаск #москва #вкс рф #игил #саа #астана #ударные вертолеты
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