Skoda начнет продажи российской Kodiaq в апреле

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Москва, 14 сентября. В апреле 2018 года в России начнутся продажи внедорожника Skoda Kodiaq, произведенного на отечественных заводах. Компания планирует продавать ежегодно около 30 тысяч таких машин, заявил глава марки Skoda Ян Прохазка.

Ожидается расширение линейки комплектаций в пользу двигателей. Появится также переднеприводная версия модели.

По словам топ-менеджера Skoda, цена на базовую комплектацию будет снижена. Прохазка также добавил, что сейчас решается вопрос о продаже в России новых версий Kodaiq, Sportline и Scout, представленных на автосалоне во Франкфурте.

Напомним, что серийное производство Skoda Kodiaq будет осуществляться на мощностях «Группы ГАЗ».

Пока стоимость базовой модели составляет 1,9 млн рублей. За эти деньги можно купить версию Ambition Plus.