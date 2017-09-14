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Skoda начнет продажи российской Kodiaq в апреле
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    Skoda начнет продажи российской Kodiaq в апреле

    13:00  14 Сентября 2017
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    Skoda начнет продажи российской Kodiaq в апреле

    Москва, 14 сентября. В апреле 2018 года в России начнутся продажи внедорожника Skoda Kodiaq, произведенного на отечественных заводах. Компания планирует продавать ежегодно около 30 тысяч таких машин, заявил глава марки Skoda Ян Прохазка.

    Ожидается расширение линейки комплектаций в пользу двигателей. Появится также переднеприводная версия модели.

    По словам топ-менеджера Skoda, цена на базовую комплектацию будет снижена. Прохазка также добавил, что сейчас решается вопрос о продаже в России новых версий Kodaiq, Sportline и Scout, представленных на автосалоне во Франкфурте.

    Skoda начнет продажи российской Kodiaq в апреле

    Напомним, что серийное производство Skoda Kodiaq будет осуществляться на мощностях «Группы ГАЗ».

    Пока стоимость базовой модели составляет 1,9 млн рублей. За эти деньги можно купить версию Ambition Plus.

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    Автор: Дима Оленин
    #skoda kodiaq
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