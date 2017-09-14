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Польский «Форсаж»: полиция задержала угонщика поезда с 23 вагонами
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    Польский «Форсаж»: полиция задержала угонщика поезда с 23 вагонами

    13:00  14 Сентября 2017
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    Польский «Форсаж»: полиция задержала угонщика поезда с 23 вагонами

    Варшава, 14 сентября. Правоохранительные органы Польши задержали 35-летнего мужчину, который угнал товарный поезд с 23 вагонами, заявила спикер полиции города Легионово Эмилия Кулиговская.

    Ранним утром 14 сентября в районе польского вокзала Хотомова 35-летний мужчина ворвался в кабину локомотива, тянувшего состав из 23 вагонов. По словам спикера местной полиции, он угрожал машинисту, приказав ехать без остановок.

    Захватчик поезда проехал на локомотиве до вокзала в центре Легионово, где позднее был задержан стражами порядка. Виновника ЧП доставили в больницу, он сдал тесты на алкоголь и наркотические вещества. Польские полицейские опрашивают свидетелей происшествия, пострадавших нет. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #польша #чп
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