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Экономика
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Политика
ЛНР отвергла идею размещения миротворцев ООН на границе с Россией: эксперт объяснил почему
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    ЛНР отвергла идею размещения миротворцев ООН на границе с Россией: эксперт объяснил почему

    13:39  14 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, почему ЛНР не желает размещения миротворцев ООН на границе с Россией

    Луганская народная республика не видит смысла в размещении миротворцев ООН на границе Украины и России, как то предлагают сделать в Киеве и Вашингтоне. Об этом заявил сегодня уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Владислав Дейнего, также исполняющий обязанности главы МИД ЛНР.

    «На нашей границе с Россией контингента не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны. Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат», — цитирует Дейнего издание Газета.ru.

    Народные республики Донбасса возражают против отправки миротворцев ООН на украино-российскую границу сразу по нескольким причинам, поясняет политолог Денис Денисов.

    «Так, самое простое, давайте посмотрим на то, где происходят столкновения. Разве они происходят на границе России и Донбасса? Нет, бои идут на линии соприкосновения между войсками Украины с одной стороны и ополченцами ДНР и ЛНР с другой. Как в таких условиях может быть мотивировано размещение «голубых касок» на границы Российской Федерации и провозглашенных республик? Если рассматривать ситуацию с чисто гуманитарной точки зрения, то никак», — заявил глава украинского филиала Института стран СНГ в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    С тем же успехом, продолжает Денисов, можно предложить разместить миротворцев на западных границах Украины и в порту Одессы.

    «Может быть, это даже было бы более оправданно, так как равно и в ЛНР и ДНР, и в России часто высказываются предположения, что на Украину уже сейчас незаконно поступает летальное вооружение из разных стран мира. Следовательно, необходимо разместить вооруженный контингент — не важно, будут то миротворцы или кто-то еще — на границе Украины и других государств», — отмечает политический аналитик.

    ЛНР не видит смысла в размещении миротворцев ООН на границе Украины и России

    «Сейчас Украина и США добиваются размещения ооновского контингента на границе России и Донбасса по одной простой причине. Не раз уже мы слышали от самых высокопоставленных украинских госчиновников, руководителей ведомств и министерств, различные варианты силового решения донбасского вопроса по хорватскому сценарию. В 1993 году хорватские войска изолировали и уничтожили Сербскую Краину в ходе так называемой операции «Буря». Вот и сейчас миротворцы ООН необходимы Украине на границе исключительно для того, чтобы вновь попытаться решить ситуацию в ЛНР и ДНР силовым путем», — суммирует свою точку зрения Денис Денисов.

    Никакой иной роли ооновские миротворцы на границе Украины и России выполнять не могут, подчеркивает политолог. Украина и США желают отправить их туда исключительно для того, чтобы изолировать народные республики от возможной помощи со стороны России и взять Донецк и Луганск в окружение, резюмирует он.

    «Если на то пошло, то, по моему мнению, это еще непонятно, насколько правильным и полезным будет размещение миротворцев даже на линии соприкосновения. Да, предполагается, что это заставит украинские войска прекратить свои обстрелы территории ДНР и ЛНР. Но, по мнению очень многих экспертов, они с тем же успехом могут просто стать новым объектом провокаций со стороны Украины. В любом случае, их присутствие на украино-российской границе совершенно излишне», — подводит итог Денисов.

    Напомним, что ранее против идеи разместить «голубые каски» ООН на границе Украины и России выступили также в Госдуме РФ.

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    Автор: Иван Верихов
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