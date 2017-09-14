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Новости США: гонения на «Лабораторию Касперского», тюрьма за призыв вырвать волосы Хиллари
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    Новости США: гонения на «Лабораторию Касперского», тюрьма за призыв вырвать волосы Хиллари

    13:37  14 Сентября 2017
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    Новости США: Захарова о «Лаборатории Касперского», тюрьма за призыв в Facebook выдернуть волосы Хиллари

    США, 14 сентября. Мария Захарова прокомментировала американский скандал вокруг «Лаборатории Касперского»; бизнесмен отправится в тюрьму за пост в Facebook с призывом вырвать клок волос Хиллари Клинтон; Дональд Трамп подпишет резолюцию, осуждающую насилие в Шарлоттсвилле. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Захарова о «конкуренции»

    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендации министерства внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов не пользоваться антивирусом «Лаборатории Касперского» из-за якобы связей компании с российскими спецслужбами.

    «СМИ: «Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция «Касперского» представляет угрозу безопасности», — цитирует «Газета.ру» опубликованное Захаровой сообщение на Facebook. — Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках».

    Захарова о «конкуренции»

    Американская беда с медстрахованием

    Экс-кандидат в президенты Берни Сандерс предлагает ввести универсальную систему страхования, а республиканцы наоборот задумались о том, чтобы распределять выделенные на здравоохранение деньги между штатами в виде грантов, чтобы штаты сами разбирались, какая система им нравится больше, сообщает газета The New York Times.

    И республиканцы, и демократы хотят заменить программу Obamacare, которая была сложным переплетением правительственного и частного страхования жизней. Объединяет обе идеи и то, что ни одну из них не примут в ближайшем будущем. Берни Сандерс предлагает коллегам принять систему страхования жизни с единым плательщиком — государством. Однако исполнительный вице-президент компании America’s Health Insurance Plans утверждает, что это — плохая идея. Ведь тогда качество страховок ухудшится, но у людей при этом не останется выбора между разными планами страхования, к тому же, это повысит налоги и приостановит развитие медицинских технологий.

    Трамп подпишет резолюцию «Шарлоттсвилл»

    Белый дом объявил, что Дональд Трамп «с нетерпением ждет» резолюцию, осуждающую насилие в Шарлоттсвилле и сторонников идей о «превосходстве белой расы», и, конечно же, подпишет ее, сообщает служба новостей телеканала CNN.

    Недавно Конгресс США единогласно проголосовал за принятие этой резолюции, и люди ждали, как же на нее отреагирует Трамп, особенно учитывая его неоднозначные высказывания в ответ на события в Шарлоттсвилле. Но Трамп, безусловно, собирается подписать документ. Резолюция, кроме того, призывает генпрокурора Джеффа Сешнса начать расследование случаев терроризма и насилия, совершенных белыми националистами и схожими группами.

    Трамп подпишет резолюцию «Шарлоттсвиль»

    Революция в системе налогообложения

    Трамп собирается агрессивно продвигать новый план по сокращению налогов на бизнес при помощи как республиканцев, так и демократов, сообщает CBN News.

    Президент собирается переделать налоговый кодекс, сделать его более простым и дать послабления бизнесу и среднему классу. В частности, он хочет обеспечить налоговыми послаблениями международные корпорации, чтобы они могли приносить больше прибыли стране. Он надеется избежать ошибок, которые были совершены при попытке отмены Obamacare. Трамп планирует посетить 13 штатов, чтобы продвинуть новый налоговый кодекс.

    Трамп сжалился над иммигрантами

    Трамп согласился поработать с демократами над сделкой, которая защитит сотни молодых нелегальных иммигрантов от депортации, сообщает газета The Washington Post.

    Кроме того Трамп и демократы рассмотрят новые меры безопасности на границе, но никак не затронут тему строительства стены. Хотя ранее Трамп объявил об отмене программы DACA, по которой нелегальные иммигранты, прибывшие в страну еще детьми, могли получать образование и работать в США, но он дал полгода на то, чтобы конгресс нашел достойное решение проблемы депортации более чем 690 тысяч иммигрантов, которые не знают другого дома, кроме США.

    Трамп сжалился над иммигрантами

    Он не хотел сделать Клинтон лысой

    Американский предприниматель Мартин Шкрели извинился перед судом за то, что призывал людей в Facebook принести ему прядь волос, вырванную из головы Хиллари Клинтон, сообщает Business Insider.

    Предприниматель Мартин Шкрели, обвиненный в обмане своих инвесторов и мошенничестве с ценными бумагами, сказал, что Clinton Foundation готов убивать, чтобы защитить свои тайны, и призвал его подписчиков в Facebook найти Клинтон во время ее путешествия с презентацией книги и вырвать у нее клок волос. За каждый клок волос он обещал пять тысяч долларов. В суде предприниматель заявил, что это была всего лишь сатира, и, на самом деле, он ничего такого не задумывал.

    Тем не менее судья решил отменить залог в пять миллионов долларов. Время до вынесения приговора Шкрели проведет в «особо охраняемой тюрьме».

    Трагедия в Спокане — дети стреляют в детей

    Стрельба в школе города Спокан, Вашингтон: один студент погиб, пытаясь остановить стрелка, трое других — ранены, сообщает Daily News.

    Подозреваемый в стрельбе был задержан полицией. Вооруженный двумя пистолетами, ученик пришел в школу и начал стрелять. К нему подошел другой студент, чтобы успокоить, но был застрелен. Мотивы преступления неизвестны, а школа закрылась до конца недели.

    Трагедия в Спокане — дети стреляют в детей

    Жизнь после «Ирмы»

    Местные жители постепенно начинают возвращаться в город Флорида-Кис, сильно пострадавший от урагана «Ирма», сообщает служба новостей телеканала CNN.

    Очень многие дома оказались разрушенными, уничтожены пристани. Дороги завалены мусором, песком и деревьями. Впрочем, власти прикладывают все силы, чтобы максимально быстро разобрать завалы.

    Тем временем государственный прокурор одного из городов Флориды сказал, что собирается найти и судить всех людей, оставивших домашних питомцев на произвол судьбы во время урагана «Ирма». Оставлять животных во время шторма — это очевидный пример жестокого обращения с животными. Не менее 40 собак были спасены местными добровольцами. Многие из этих собак были привязаны к столбам или оставлены в загонах перед домами.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #захарова #сандерс #америка #сешнс #ирма #шкрели
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