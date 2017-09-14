Она не фанатик: психологи объяснили нападки Поклонской на «Матильду»

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Москва, 14 сентября. Действия депутата Государственной Думы Натальи Поклонской, которая объявила личную войну фильму Алексея Учителя «Матильда», не похожи на поведение агрессивного религиозного фанатика, считают психологи. Исследователи тайн человеческой психики уверены, что Поклонской движут другие мотивы.

«В Крыму назвать её личностью, которая гналась за скандалами, было сложно, — отмечает психиатр Андрей Березанцев. — А потом она сменила работу и стала такой одиозной личностью».

По мнению Березанцева, настоящей целью кампании против «Матильды» является пиар — и сейчас Поклонская сама должна быть недовольна тем, что дело приняло столь неприятный оборот, а православные противники фильма Алексея Учителя сжигают автомобили и угрожают сетям кинотеатров.

Поклонская политик и все ее шаги, по всей вероятности, вполне осознанны, приводят Дни.ру мнение другого психолога, Артура Гараганова. По его мнению, кампания в защиту чести и образа последнего русского императора затронула часть общества, которая раньше была вне политической игры — монархистов. При этом, каковы бы ни были мотивы Поклонской, уверены психологи, в их основе лежат личные эмоции — «детская», по словам психолога Ольги Маховской, любовь к императору.

Напомним, в защиту фильма Алексея Учителя высказался даже министр культуры Владимир Мединский, заявивший, что агрессивные православные борцы с «Матильдой» дискредитируют культуру и церковь.