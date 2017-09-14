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Эксперт предложил телеканалам «уравновесить» показ фильма «Матильда»
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    Эксперт предложил телеканалам «уравновесить» показ фильма «Матильда»

    13:55  14 Сентября 2017
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    Эксперт предложил неожиданное решение конфликта вокруг «Матильды»

    Москва, 14 сентября. Федеральные каналы могли бы показать фильм Глеба Панфилова «Романовы  — венценосная семья» в дни проката фильма Алексея Учителя «Матильда», чтобы эти картины дополнили друг друга. С таким предложением выступил член экспертного совета по информационному обществу и СМИ Молодежного парламента Госдумы, эксперт Федерального агентства новостей Вадим Манукян.

    «Я всегда за созидание и общественное согласие! Покажите в дни демонстрации в кинотеатрах фильма «Матильда» в конце октября в это же время в прайм-тайм на экранах ТВ прекрасный фильм «Романовы — венценосная семья», — написал он на своей странице в Facebook.

    Блогер отметил, что эти фильмы дополнили бы друг друга, ведь один из них посвящен молодости Николая II, а другой — последним дням. По мнению Манукяна, фильм Памфилова является образцом бережного отношения к отечественной истории, и молодежи он был бы интересен.

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    Автор: Борис Любимов
    #матильда #вадим манукян
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