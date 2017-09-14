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Экономика
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Общество
Американский бизнесмен сядет в тюрьму из-за сообщения о Клинтон в Facebook
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    Американский бизнесмен сядет в тюрьму из-за сообщения о Клинтон в Facebook

    12:39  14 Сентября 2017
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    Американский бизнесмен сядет в тюрьму из-за сообщения о Клинтон в Facebook

    Вашингтон, 14 сентября. Бывший руководитель фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели, которого признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами, сядет в тюрьму до вынесения приговора из-за сообщения про Хиллари Клинтон в Facebook. 

    На минувшей неделе американский предприниматель написал на своей странице в социальной сети, что готов заплатить 5 тысяч долларов за волос с головы бывшего кандидата в президенты США от демократов. Американская прокуратура заявила, что данная публикация свидетельствует о том, что он опасен для общества. 

    Американский бизнесмен сядет в тюрьму из-за сообщения о Клинтон в Facebook

    Именно поэтому было принято решение посадить его в тюрьму до вынесения приговора.

    Адвокаты Шкрели настаивали на том, что это сообщение было простой шуткой. Однако судья Кайя Мацумото не согласилась с доводами юристов, отметив, что «кто-то может принять слова подсудимого за правду», пишет «Ньюинформ»

    Напомним, Шкрели признали виновным в махинациях с ценными бумагами в августе 2017 года, ему грозит до 20 лет тюремного срока.

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    Автор: Дана Балан
    #сша #клинтон #шкрели
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