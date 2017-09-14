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Адвокат объяснил жесткую меру пресечения в деле бизнесмена за комментарий о Клинтон
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    Адвокат объяснил жесткую меру пресечения в деле бизнесмена за комментарий о Клинтон

    13:50  14 Сентября 2017
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    Хиллари Клинтон

    Бизнесмена Мартина Шкрели, признанного присяжными виновным в мошенничестве, взяли под стражу из-за комментария о Хиллари Клинтон в Facebook. Арестованный написал в социальной сети, что готов заплатить пять тысяч долларов любому, кто выдернет прядь волос экс-кандидата в президенты США и принесет ему. После этого сторона обвинения посчитала, что Шкрели может быть опасен для общества, и потребовала от суда заключить его под стражу.

    Доцент Всероссийского государственного университета юстиции, адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что столь жесткая мера пресечения в отношении обвиняемого обуславливается двумя факторами. Во-первых, судебная система США довольно агрессивно защищает демократические права и свободы своих граждан, а во-вторых, это связано с самой личностью Хиллари Клинтон.

    «Хиллари Клинтон — выходец из очень влиятельного клана, политик и до недавних  пор кандидат в президенты США.  Полагаю, если бы речь в данном случае шла не о такой известной личности, обладающей серьезным политическим влиянием, то, думаю, мера пресечения была бы не такой жесткой», — объясняет Некрасов.

    Атрибуты судьи

    Адвокат указывает, что в России подобная публикация вряд ли была бы воспринята  как  реальная угроза жизни и здоровью. Нередко в отношении публичных персон звучат и более жесткие высказывания,  но правоохранительные органы, а затем и суды приходят к выводу, что эти заявления являются личным мнением. Сама потенциальная жертва должна ощущать непосредственную угрозу, исходящую  от человека, произносящего конкретные слова, заключает правозащитник.

    Научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин также указывает на то, что на суд, вероятно, повлиял политический вес Клинтон.

    «Сама по себе Клинтон личность довольно одиозная, она — главный ставленник либерального истеблишмента. Судебная система, средства массовой информации, бизнес-элиты и различные представители лоббистских организаций будут выступать на стороне мощного клана Клинтонов. И, как только в воздухе начали витать малейшие признаки угрозы, вопрос тут же был решен «на корню», — заявил Блохин.

    Атрибуты судьи

    Предприниматель Мартин Шкрели известен тем, что купил право на производство препарата пириметамин, часто используемого для лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, после чего поднял цены на него более чем в 10 раз. В ходе расследования выяснилось, что он выводил активы из собственной компании и обманывал инвесторов. 

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    Автор: Михаил Блинов
    #сша #суд #хиларри клинтон #политика
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