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Омск приступает к строительству метрополитена
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    Омск приступает к строительству метрополитена

    12:38  14 Сентября 2017
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    Омск приступает к строительству метрополитена

    Омск, 14 сентября. В столице Омской области наконец начинают строить многострадальный метрополитен. Бригады рабочих уже приступили к прокладыванию первого участка.

    Решение о начале работ было принято еще в 1992 году. Но в связи с финансовыми проблемами строительство было заморожено. В 2014 году появилась идея соединить метрополитен с трамваем. Однако через год от этого отказались, поскольку в Омске этот наземный вид транспорта не является основным. На его долю приходится менее пяти процентов перевозок.

    Позже от строительства метро в Сибири вообще хотели отказаться. Власти посчитали, что в нем нет острой необходимости. Наземный транспорт вполне справлялся с пассажиропотоком. Но в последние годы увеличились пробки на улицах города и метрополитену решили дать второй шанс.

    Деньги на строительство были выделены администрацией Омской области в прошлом году. Сейчас бригады рабочих приступили к прокладке первого участка метро. Он будет совсем коротким — от Библиотеки имени Пушкина до Соборной площади. Кроме этого, будет построено прилегающее к нему депо.

    В 2017 году планируется прокладка тоннеля и его укрепление. Предполагается, что метро будет иметь одну линию. Стоимость всех работ составит более 100 тысяч миллионов рублей. Сроки окончания пока не указываются.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #метро #омск
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