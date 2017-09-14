Ирак: армия готова штурмовать базу ИГ на западе страны

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Багдад, 14 сентября. Иракская армия готовится к штурму одного из последних бастионов «Исламского государства»* на западе страны.

Командование правительственных войск Ирака сообщает о готовности начать военную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в приграничных с Сирией районах. Отмечается, что это один из последних бастионов «Халифата» на территории Ирака.

В операции примут участие добровольческие подразделения. По предварительной информации основные удары будут направлены на населенные пункты Аль-Каим, Ана и Рава в пустынных районах западного Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.