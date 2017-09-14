Казань примет матч сборной Ирана против Того

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Казань, 14 сентября. Сборная Ирана сыграет с командой Того на стадионе «Центральный» в Казани. Столица Татарстана примет товарищеский матч 5 октября.

После встречи с Того футболисты иранской сборной останутся в городе на Волге и 10 октября сыграют с Россией на стадионе «Казань Арена», сообщает «Р-Спорт».

Ранее Иран уже обеспечил себе место в финальной части чемпионата мира-2018 в России.

Напомним, Казань примет четыре матча группового этапа, матч 1/8 и 1/4 финала.