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Казань примет матч сборной Ирана против Того
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    Казань примет матч сборной Ирана против Того

    12:15  14 Сентября 2017
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    Казань примет матч сборной Ирана против Того

    Казань, 14 сентября. Сборная Ирана сыграет с командой Того на стадионе «Центральный» в Казани. Столица Татарстана примет товарищеский матч 5 октября.

    После встречи с Того футболисты иранской сборной останутся в городе на Волге и 10 октября сыграют с Россией на стадионе «Казань Арена», сообщает «Р-Спорт».

    Казань примет матч сборной Ирана против Того

    Ранее Иран уже обеспечил себе место в финальной части чемпионата мира-2018 в России.

    Напомним, Казань примет четыре матча группового этапа, матч 1/8 и 1/4 финала.

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    Автор: Алексей Громов
    #футбол #казань #сборная ирана #казань арена
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