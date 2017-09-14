Боевиков ИГ в Сирии уничтожают на земле и под землей

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Дейр эз-Зор, 14 сентября. Эксперты считают, что освобождение Дейр эз-Зора станет концом организованного сопротивления «Исламского государства»* в Сирии.

Военные эксперты сообщают, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ деблокировали Дейр эз-Зор и вышли к реке Евфрат. Снята блокада с военной авиабазы, которая более десяти месяцев была блокирована боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В районе города Акербат провинции Хама создан «котел», основные силы исламистов уже разгромлены. Сложность состоит в том, что в Акербате боевики организовали разветвленную сеть подземных коммуникаций со складами боеприпасов, топлива и провианта, пишет Газета.ру. Уничтожение этой опорной базы, а также предстоящее поражение игиловцев в Дейр эз-Зоре положит конец организованному сопротивлению «Халифата» в центральной и восточной Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.