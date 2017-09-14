Надо Киев срочно спасать: Саакашвили доберется до сердца Украины 19 сентября

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Одесса, 14 сентября. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирается посетить Киев 19 сентября, чтобы «срочно его спасать». Об этом политик сообщил во время выступления в украинских Черновцах.

«Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал,… день Архангела Михаила — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать», — приводит его слова агентство «Украинские новости».

Напомним, Саакашвили вместе со сторонниками 10 сентября прорвал полицейское оцепление на границе Польши и Украины на контрольно-пропускном пункте «Шегини» и поселился во Львове. Накануне украинские СМИ сообщили о «бесследном исчезновении» политика, не вернувшегося в отель «Леополис». Однако корреспондент Федерального агентства новостей вместе с сотней журналистов со всего мира обнаружил экс-президента Грузии на книжном форуме.