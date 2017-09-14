Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту
Весь мир
Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

    12:30  14 Сентября 2017
    1957

    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

    Сирия, 14 сентября. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ* квартала Аль-Равад в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА противостоит «Тахрир аш-Шам», в Дамаске ранен лидер «Файлак ар-Рахман». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, оказывают поддержку армии САР в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над кварталом Аль-Равад и отбили у ИГ университет Аль-Джазира в Дейр эз-Зоре, противостоят боевикам в Даръа и Хаме.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

    «Файлак ар-Рахман»: противостоит САА в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА в провинции Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в районе Саламии.

    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

    В районах Джобар и Айн Тарма продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Местный источник в Facebook (@GoogleSyrian) сообщает, что в ходе вооруженных столкновений был ранен один из лидеров группировки «Файлак ар-Рахман» Абу Салим Ан Набки по прозвищу «Шейх смертников». По данным автора публикации в ходе атаки правительственных войск был ликвидирован отряд боевиков, сопровождавший командира «Файлак ар-Рахман». Ранее Сирийская арабская армия (САА) провела минометный обстрел укрепрайонов группировки. В ответ на интенсивные атаки правительственных войск «Файлак ар-Рахман» перешла в контрнаступление в районе Джобар.  

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

    В административном центре провинции Дейр эз-Зор Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжает борьбу с террористами «Исламского государства»*. Ранее эффективные действия российской авиации дали армии САР возможность деблокировать районы кладбища и стратегически важного аэропорта. Военный источник в Twitter (@watanisy) сообщает, что на сегодняшний день правительственные войска установили контроль над кварталом Аль-Равад и отбили у ИГ университет Аль-Джазира.

    В это же время на территорию провинции Дейр эз-Зор прибыли автобусы с боевиками «Исламского государства», эвакуированными ранее из Дамаска. Напомним, передислокация террористов производилась в соответствии с соглашением между ИГ и «Хезболлой». Исламисты сдали свои позиции в Дамаске и взамен получили возможность эвакуироваться в подконтрольные террористической организации районы Дейр эз-Зора.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

    В восточной части провинции Даръа зафиксированы столкновения между правительственными войсками и Сирийской свободной армией (ССА). О противостоянии Сирийской арабской армии (САА) с «умеренной оппозицией» пишет военный источник в Twitter (@Arabs2014). Ранее сообщалось, что САА атаковали позиции «свободной армии» в районе поселения Аль-Вардат на севере региона. Однако боевики ССА отбили наступление армии САР.

    Напомним, на территории провинции Даръа действует зона деэскалации сирийского конфликта. Однако группировки, входящие в Сирийскую свободную армию (ССА), под контролем которой находится более половины территории провинции, нарушают установленное перемирие. Кроме того в регионе продолжает действовать подконтрольная «Исламскому государству» группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

    Провинция Хама

    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

    В районе Саламии продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками. Один из местных источников сообщает в своем аккаунте в Twitter (@samooow), что ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли удары по укреплениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Кунтра на западе Саламии. Другой источник пишет в Facebook (@salamiehcafe), что сирийская авиация бомбит зоны дислокации боевиков в деревне Ар Раджан.

    Ранее сообщалось, что боевики «Джебхат ан-Нусры»* открыли огонь по жилым районам города Саламия. Сирийская арабская армия (САА) в свою очередь провела артиллерийский обстрел позиций радикалов в районе населенного пункта Хорбнафсе.

    Ирак

    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

    Бойцы курдских отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» сорвали крупномасштабную атаку террористов ИГ на границе Ирака и Сирии. Hakm News пишет, что боестолкновения между курдскими ополченцами и боевиками «Исламского государства» наблюдались на территориях провинций Хамдания и Найнава, а также в пустыне Рамади. По данным информационного ресурса, противостояние продолжалось более двух часов. В результате бойцы «Хашд аш-Шааби» отбили масштабную атаку ИГИЛ* на приграничные районы. В ходе боевых действий было уничтожено 2 автомобиля террористов «Исламского государства», а также находившиеся в них радикальные исламисты.  

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #хезболла #сса #тахрир аш-шам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 14 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ заняла авиабазу 1082 в Дейр эз-Зоре, боевики «Джейш аль-Ахрар» покинули «Тахрир аш Шам»
    Сирия итоги за сутки на 14 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, SDF потеряли 15 бойцов в Ракке
    Сирия новости 13 сентября 22.30: SDF потеряли четырех бойцов в Хасаке, в Алеппо боевики ССА раскрыли ячейку ИГ
    Сирия новости 13 сентября 19.30: ВКС РФ и САА продолжают освобождать от ИГ восток Хомса, ИГ взяло в плен нескольких бойцов SDF в Дейр эз-Зоре
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 2990

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3391

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5030

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8806

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29145
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        2635
        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        14:14   14 Сентября 2017
        6584
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        2990
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        1463