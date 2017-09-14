Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»

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Сирия, 14 сентября. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ* квартала Аль-Равад в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА противостоит «Тахрир аш-Шам», в Дамаске ранен лидер «Файлак ар-Рахман». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, оказывают поддержку армии САР в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над кварталом Аль-Равад и отбили у ИГ университет Аль-Джазира в Дейр эз-Зоре, противостоят боевикам в Даръа и Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА в провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в районе Саламии.

Провинция Дамаск

В районах Джобар и Айн Тарма продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Местный источник в Facebook (@GoogleSyrian) сообщает, что в ходе вооруженных столкновений был ранен один из лидеров группировки «Файлак ар-Рахман» Абу Салим Ан Набки по прозвищу «Шейх смертников». По данным автора публикации в ходе атаки правительственных войск был ликвидирован отряд боевиков, сопровождавший командира «Файлак ар-Рахман». Ранее Сирийская арабская армия (САА) провела минометный обстрел укрепрайонов группировки. В ответ на интенсивные атаки правительственных войск «Файлак ар-Рахман» перешла в контрнаступление в районе Джобар.

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции Дейр эз-Зор Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжает борьбу с террористами «Исламского государства»*. Ранее эффективные действия российской авиации дали армии САР возможность деблокировать районы кладбища и стратегически важного аэропорта. Военный источник в Twitter (@watanisy) сообщает, что на сегодняшний день правительственные войска установили контроль над кварталом Аль-Равад и отбили у ИГ университет Аль-Джазира.

В это же время на территорию провинции Дейр эз-Зор прибыли автобусы с боевиками «Исламского государства», эвакуированными ранее из Дамаска. Напомним, передислокация террористов производилась в соответствии с соглашением между ИГ и «Хезболлой». Исламисты сдали свои позиции в Дамаске и взамен получили возможность эвакуироваться в подконтрольные террористической организации районы Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

В восточной части провинции Даръа зафиксированы столкновения между правительственными войсками и Сирийской свободной армией (ССА). О противостоянии Сирийской арабской армии (САА) с «умеренной оппозицией» пишет военный источник в Twitter (@Arabs2014). Ранее сообщалось, что САА атаковали позиции «свободной армии» в районе поселения Аль-Вардат на севере региона. Однако боевики ССА отбили наступление армии САР.

Напомним, на территории провинции Даръа действует зона деэскалации сирийского конфликта. Однако группировки, входящие в Сирийскую свободную армию (ССА), под контролем которой находится более половины территории провинции, нарушают установленное перемирие. Кроме того в регионе продолжает действовать подконтрольная «Исламскому государству» группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Провинция Хама

В районе Саламии продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками. Один из местных источников сообщает в своем аккаунте в Twitter (@samooow), что ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли удары по укреплениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Кунтра на западе Саламии. Другой источник пишет в Facebook (@salamiehcafe), что сирийская авиация бомбит зоны дислокации боевиков в деревне Ар Раджан.

Ранее сообщалось, что боевики «Джебхат ан-Нусры»* открыли огонь по жилым районам города Саламия. Сирийская арабская армия (САА) в свою очередь провела артиллерийский обстрел позиций радикалов в районе населенного пункта Хорбнафсе.

Ирак

Бойцы курдских отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» сорвали крупномасштабную атаку террористов ИГ на границе Ирака и Сирии. Hakm News пишет, что боестолкновения между курдскими ополченцами и боевиками «Исламского государства» наблюдались на территориях провинций Хамдания и Найнава, а также в пустыне Рамади. По данным информационного ресурса, противостояние продолжалось более двух часов. В результате бойцы «Хашд аш-Шааби» отбили масштабную атаку ИГИЛ* на приграничные районы. В ходе боевых действий было уничтожено 2 автомобиля террористов «Исламского государства», а также находившиеся в них радикальные исламисты.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)