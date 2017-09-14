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Трамп пообещал церквям Техаса компенсацию за помощь пострадавшим во время урагана
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    Трамп пообещал церквям Техаса компенсацию за помощь пострадавшим во время урагана

    12:58  14 Сентября 2017
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    Трамп пообещал церквям Техаса компенсацию за помощь во время урагана «Харви»

    Вашингтон, 14 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США должно выплатить компенсации церквям за помощь населению во время урагана.

    Об этом глава Белого Дома сообщил в своем микроблоге в Твиттере, сообщает RT. Трамп заявил, что церкви Техаса, как и все остальные, должны получить компенсации из фондов FEMA за помощь пострадавшим от урагана «Харви».

    Напомним, что число жертв разрушительного урагана «Харви» в США выросло до 47 человек. Для борьбы с последствиями стихии Трамп попросил у Конгресса почти 8 миллиардов долларов.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #ураган харви #fema
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