Двойная игра: эксперт расшифровал слова Климкина об опасности поездок в Белоруссию

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Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что гражданам его страны опасно находиться на территории Белоруссии. Об этом он заявил в интервью агентству «Укринформ». Высказываясь подобным образом, Киев выполняет сразу две задачи – вступается за задержанного в Краснодарском крае украинца Павла Гриба и обвиняет Москву в агрессии, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

«Сейчас у нас получилась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Белорусии, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом туда ездить», — заявил Климкин во время интервью.

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что российские спецслужбы якобы последовательно работают против украинцев. Однако каких-либо внятных доказательств или фактов, подтверждающих обвинения, он не привел.

«Маловероятно, что Киев хотел бы портить отношения с Белоруссией, тем более, что Минск часто выступает с вполне союзными инициативами по отношению к Киеву. Поэтому заявление Климкина — обычная дипломатическая истерика, связанная с тем, что российские спецслужбы задержали молодого человека по фамилии Гриб, которого обвиняют в серьезных преступлениях. Дело-то в том, что его задержали в Краснодарском крае, но въехал он в Россию с территории Белоруссии. И вот, соответственно, украинские журналисты, политологи и даже дипломаты поняли крик о том, что, по их мнению, на территории Белоруссии действуют российские спецслужбы, которые украли этого мужчину и привезли его в Краснодарский край. Но это бред», — поясняет ситуацию политический аналитик.

Кроме того он отмечает, что изначально Павел Гриб беспрепятственно проехал на территорию Белоруссии и уже потом без каких-либо проволочек попал в Россию, где и был задержан.

«Все это благодаря тому, что у нас нет фактической границы и никакого паспортного контроля, кроме как в аэропортах. Так что в данной ситуации — это просто очередной повод для выступления с антироссийскими заявлениями и обвинениями. Да, между Киевом и Минском случаются разногласия, но Украина не может терять такого партнера. Кстати, хотел бы также напомнить, что на Украине более 100 граждан России до сих пор находятся в заключении. Их посадили либо без обвинений, либо по надуманным обвинениям», — заключил собеседник ФАН.

Правоохранительные органы России арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября. Его обвиняют по статье «Содействие террористической деятельности». Других подробностей пока не сообщается. Ранее экс-сотрудник Государственной погранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы Российской Федерации якобы «похитили его сына Павла во время посещения Белоруссии». Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения Павла Гриба.

Как напоминает «Газета.ru» официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что появление миротворцев ООН в зоне конфликта на Украине позволит восстановить суверенитет страны.