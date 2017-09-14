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Экономика
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Украина
Двойная игра: эксперт расшифровал слова Климкина об опасности поездок в Белоруссию
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    Двойная игра: эксперт расшифровал слова Климкина об опасности поездок в Белоруссию

    15:12  14 Сентября 2017
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    Глава МИД Украины Павел Климкин

    Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что гражданам его страны опасно находиться на территории Белоруссии. Об этом он заявил в интервью агентству «Укринформ». Высказываясь подобным образом, Киев выполняет сразу две задачи – вступается за задержанного в Краснодарском крае украинца Павла Гриба и обвиняет Москву в агрессии, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

     «Сейчас у нас получилась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Белорусии, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом туда ездить», — заявил Климкин во время интервью.

    При этом глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что российские спецслужбы якобы последовательно работают против украинцев. Однако каких-либо внятных доказательств или фактов, подтверждающих обвинения, он не привел.

    Пограничники Украины

    «Маловероятно, что Киев хотел бы портить отношения с Белоруссией, тем более, что Минск часто выступает с вполне союзными инициативами по отношению к Киеву. Поэтому заявление Климкина — обычная дипломатическая истерика, связанная с тем, что российские спецслужбы задержали молодого человека по фамилии Гриб, которого обвиняют в серьезных преступлениях. Дело-то в том, что его задержали в Краснодарском крае, но въехал он в Россию с территории Белоруссии. И вот, соответственно, украинские журналисты, политологи и даже дипломаты поняли крик о том, что, по их мнению, на территории Белоруссии действуют российские спецслужбы, которые украли этого мужчину и привезли его в Краснодарский край. Но это бред», — поясняет ситуацию политический аналитик.

    Кроме того он отмечает, что изначально Павел Гриб беспрепятственно проехал на территорию Белоруссии и уже потом без каких-либо проволочек попал в Россию, где и был задержан.

    «Все это благодаря тому, что у нас нет фактической границы и никакого паспортного контроля, кроме как в аэропортах. Так что в данной ситуации — это просто очередной повод для выступления с антироссийскими заявлениями и обвинениями. Да, между Киевом и Минском случаются разногласия, но Украина не может терять такого партнера. Кстати, хотел бы также напомнить, что на Украине более 100 граждан России до сих пор находятся в заключении. Их посадили либо без обвинений, либо по надуманным обвинениям», — заключил собеседник ФАН.

    Правоохранители РФ задержали Павла Гриба

    Правоохранительные органы России арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября. Его обвиняют по статье «Содействие террористической деятельности». Других подробностей пока не сообщается. Ранее экс-сотрудник Государственной погранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы Российской Федерации якобы «похитили его сына Павла во время посещения Белоруссии». Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения Павла Гриба.

    Как напоминает «Газета.ru» официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что появление миротворцев ООН в зоне конфликта на Украине позволит восстановить суверенитет страны.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #киев #белоруссия #украина #москва #климкин #минск #павел гриб
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