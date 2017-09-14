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Новости Сирии
Шесть документов на переговорах по Сирии в Астане готовы к подписанию
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    Шесть документов на переговорах по Сирии в Астане готовы к подписанию

    11:53  14 Сентября 2017  /обновлено: 12:16  14 Сентября 2017
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    Шесть документов на переговорах по Сирии в Астане готовы к подписанию

    Астана, 14 сентября. Шесть документов на переговорах по Сирии в Астане готовы к подписанию, седьмой документ, который касается пленных, могут не подписать. Об этом сообщил источник. 

    По словам собеседника, в настоящий момент шесть документов полностью согласованы, остается единственная проблема — седьмой документ по обмену пленными, передает РИА Новости.

    Он также отметил, что по двум документам из шести есть некоторые недочеты, над которыми идет работа. Впрочем, добавил, он они несущественны.

    Шесть документов на переговорах по Сирии в Астане готовы к подписанию

    «Самая большая проблема с документом, касающимся обмена пленными, здесь возражения возникли у сирийской делегации», — рассказал источник.  

    Другой источник подтвердил эти данные, отметив, что документ будет подписан, вероятно, на следующей встрече. Он добавил, что, скорее всего, понадобится еще одна встреча. 

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    Автор: Дана Балан
    #сирия
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