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Экономика
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Конгресс США требует разобраться с резким ростом цен на продукты после ураганов «Ирма» и «Харви»
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    Конгресс США требует разобраться с резким ростом цен на продукты после ураганов «Ирма» и «Харви»

    11:53  14 Сентября 2017
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    Конгресс США требует разобраться с резким ростом цен на продукты после ураганов «Ирма» и «Харви»

    Вашингтон, 14 сентября. В США отмечается необоснованный рост цен на продукты, питьевую воду и топливо после стихийного бедствия.

    Члены юридического комитета палаты представителей США направили обращение в Федеральную торговую комиссию с требованием разобраться с резким повышением цен на товары первой необходимости и топливо после разрушений, причиненных ураганами «Ирма» и «Харви».

    Отмечается, что магазины в штате Техас повысили цены на продукты и питьевую воду в десять раз. В некоторых местах за упаковку воды требуют до 99 долларов. В обращении подчеркивается, что антимонопольные законы США существуют для того, чтобы обеспечить торговцам конкурентоспособность и остановить подобные необоснованные повышения цен, пишет RT.

    Конгресс США требует разобраться с резким ростом цен на продукты после ураганов «Ирма» и «Харви»

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #цены #ураган #харви #ирма
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