Конгресс США требует разобраться с резким ростом цен на продукты после ураганов «Ирма» и «Харви»

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Вашингтон, 14 сентября. В США отмечается необоснованный рост цен на продукты, питьевую воду и топливо после стихийного бедствия.

Члены юридического комитета палаты представителей США направили обращение в Федеральную торговую комиссию с требованием разобраться с резким повышением цен на товары первой необходимости и топливо после разрушений, причиненных ураганами «Ирма» и «Харви».

Отмечается, что магазины в штате Техас повысили цены на продукты и питьевую воду в десять раз. В некоторых местах за упаковку воды требуют до 99 долларов. В обращении подчеркивается, что антимонопольные законы США существуют для того, чтобы обеспечить торговцам конкурентоспособность и остановить подобные необоснованные повышения цен, пишет RT.