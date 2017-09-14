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Экономика
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Столтенберг заявил о наладившемся с Россией диалоге по ряду вопросов
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    Столтенберг заявил о наладившемся с Россией диалоге по ряду вопросов

    12:07  14 Сентября 2017
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    Столтенберг заявил о наладившемся с Россией диалоге по ряду вопросов

    Брюссель, 14 сентября. Военно-политическая блок НАТО и Россия наладили периодический диалог по ряду вопросов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после летнего перерыва руководство блока приступило к изучению вопроса о возможности проведения нового заседания Совета Россия — НАТО. 

    «Для нас важно вести периодический и осмысленный диалог с Россией. С лета 2016 года мы провели пять встреч, это свидетельствует о том, что у нас налажен периодический диалог с Россией по некоторым вопросам», — прокомментировал Столтенберг, его слова приводит РИА Новости. 

    Напомним, что предыдущее заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов состоялось 13 июля. На встрече Россия сообщила блоку о предстоящих учениях «Запад-2017», а вторая сторона — о маневрах Trident Javelin. Также поднималась тема украинского урегулирования, рассматривалась ситуация в Афганистане и снижение рисков, связанных с безопасностью в регионе.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #нато
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