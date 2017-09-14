Донбасс сегодня: суд над Плотницким, самострел «Айдара»

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Донбасс, 14 сентября. Многократно увеличилось количество обстрелов ДНР. ВСУ бьют из тяжелой артиллерии. Суд над Плотницким в Днепре снова откладывают. Неприглядная правда «Айдара». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Сводка «школьного» перемирия

Ситуация в Донбассе постоянно обостряется. Об этом свидетельствует многократно возросшее количество обстрелов территорий свободных республик Донбасса и применение ВСУ тяжелой артиллерии и минометов. Так, на донецком направлении украинские силовики применяли артиллерию калибра 122 мм, танки и минометы калибра 120 и 82 мм.

Всего за минувшие сутки украинские силовики выпустили более 150 артиллерийских снарядов и мин по 19 населенным пунктам ДНР и ЛНР. Таким образом, военнослужащие ВСУ и бойцы национальной гвардии нарушили режим прекращения огня 43 раза. Также при обстреле населенных пунктов и позиций ВС ДНР и ЛНР противник использовал штатное вооружение БМП, БТР и стрелковое оружие.

ВСУ приторговывают оружием

Очередной случай торговли оружием пресекла СБУ. Об инциденте сообщают в оперативном командовании ДНР. Заместитель командира группы по морально-психологическому обеспечению 72 омбр ВСУ старший лейтенант Пашук О. В. был задержан при попытке продажи 12 гранат Ф-1 и 4 гранат РГД-5 местным жителям прифронтовой Авдеевки.

В этой истории примечательным является тот факт, что сама СБУ данную информацию не опубликовала, что может свидетельствовать об определенной установке, полученной спецслужбой по недопущению дискредитации участников так называемой АТО в СМИ.

Самострел и мародерство «Айдара»

То ли украинское общество начинает потихоньку просыпаться, то ли в украинской власти продолжается «мышиная возня в банке с пауками», что наиболее вероятно. Но в последнее время все чаще в украинские СМИ попадают сведения о преступлениях нацбатальонов Украины.

Накануне один из действующих командиров печально известного «Айдара» Игорь Рицко поведал миру о преступлениях своего предшественника, а ныне депутата украинского парламента Игоря Лапина в зоне так называемой АТО летом 2014 года. Схема довольно проста: «освободители Донбасса» под предводительством Лапина подбрасывали в дома зажиточных жителей Луганской области боеприпасы, после чего обвиняли их в сепаратизме и сотрудничестве с «террористами». После этого у людей отбирали машины, драгоценности, деньги и все ценные вещи.

Кстати, дача известного в России украинского коммуниста Спиридона Килинкарова в одном из элитных сел области также была разграблена под руководством нардепа Лапина после подкинутых в собачью будку боеприпасов и «фиксации акта терроризма».

Более того, как сообщил нынешний командир карательного «Айдара», Лапин в 2014 году угробил 12 из 14 человек своего же подразделения, отдав ошибочный непрофессиональный приказ на обстрел собственных позиций. Что ж, ждем следующую серию разборок украинских «добровольцев».

Суд над Плотницким снова не состоялся

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвокатов потерпевшей стороны. Напомним, главе ЛНР вменяют сбитый еще летом 2014 года военно-транспортный ИЛ-76 с украинскими десантниками на борту. Пока родственники погибших украинских военнослужащих требуют наказать «виновного», судьи то и дело заявляют самоотводы, как это было ранее. Ведь это уже не первый перенос рассмотрения дела по существу.

Напомним, причиной отвода судей стал мифический сбой в автоматической системе распределения дел. На сей раз коллегия судей в полном составе отказалась от рассмотрения в виду якобы давления на суд со стороны заявителей, которые посредством СМИ пытались привлечь как это называется на Украине, «активистов» в судебное заседание. Ждем новых занимательных историй из Днепропетровского суда.

«Боевики отжимают» квартиры

Пока украинские судьи изворачиваются и придумывают изощренные причины как бы не посадить Игоря Венедиктовича, «самые честные» СМИ атакуют в присущем себе стиле, вырывая из контекста слова главы ЛНР и создавая фейки. Речь идет о поручении Плотницкого, данного им подчиненным, о проверке жилого фонда республики на предмет выявления пустующих квартир.

Украинские СМИ сообщили о том, что «боевики» квартиры «отжимают у переселенцев» с целью «реализации жилья по своему усмотрению». То есть попросту продажи, дарения или другими способами отчуждения частного имущества.

На самом деле при просмотре полного видео аппаратного совещания главы ЛНР с министрами, на которое ссылаются украинские журналисты, становятся понятны истинные причины и мотивы данной инициативы.

Во-первых, такое поручение (об изучении вопроса и инвентаризации) действительно было дано. Во-вторых, к данному вопросу Плотницкий привлекает народных избранников и специалистов Минюста с целью соблюдения всех законов и нормативных документов. А в-третьих, что самое главное, основной целью инициированных мероприятий является возможность предоставления пустующего годами жилья людям, чьи дома разрушены обстрелами киевских силовиков, во временное пользование. А пользование, как известно из юридических наук, не предполагает наличия у субъекта прав распоряжения имуществом или его отчуждения. Да, кстати, и ни слова о переселенцах.