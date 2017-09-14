Генпрокуратура Украины назвала организатора убийства Вороненкова

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Киев, 14 сентября. Генеральная прокуратура Украины направила московским коллегам ответ на запрос по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ от партии КПРФ Дениса Вороненкова, который был застрелен в конце марта в Киеве. В ГПУ считают, что установили организаторов убийства «беглого депутата».

В качестве организаторов убийства Вороненкова названы два человека — один из них «вор в законе» и бывший супруг Марии Максаковой Владимир Тюрин, известный под кличкой «Тюрик», сообщают «Народные новости», а второй — некий известный владелец банка, работающего в Крыму.

Основную часть ответа украинской Генпрокуратуры составляют сведения о криминальных связях Тюрина и банкира, причем, по словам источника в правоохранительных органах, «такое чувство, что они почерпнуты из российских компроматных ресурсов».

В настоящее время ответ Генпрокуратуры изучают в российских правоохранительных органах, сопоставляя с данными, полученными СК РФ.