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Экономика
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Украина
Генпрокуратура Украины назвала организатора убийства Вороненкова
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    Генпрокуратура Украины назвала организатора убийства Вороненкова

    12:54  14 Сентября 2017
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    Генпрокуратура Украины назвала организатора убийства Вороненкова

    Киев, 14 сентября. Генеральная прокуратура Украины направила московским коллегам ответ на запрос по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ от партии КПРФ Дениса Вороненкова, который был застрелен в конце марта в Киеве. В ГПУ считают, что установили организаторов убийства «беглого депутата».

    В качестве организаторов убийства Вороненкова названы два человека — один из них «вор в законе» и бывший супруг Марии Максаковой Владимир Тюрин, известный под кличкой «Тюрик», сообщают «Народные новости», а второй — некий известный владелец банка, работающего в Крыму.

    Генпрокуратура Украины назвала организатора убийства Вороненкова

    Основную часть ответа украинской Генпрокуратуры составляют сведения о криминальных связях Тюрина и банкира, причем, по словам источника в правоохранительных органах, «такое чувство, что они почерпнуты из российских компроматных ресурсов». 

    В настоящее время ответ Генпрокуратуры изучают в российских правоохранительных органах, сопоставляя с данными, полученными СК РФ.

    Генпрокуратура Украины назвала организатора убийства Вороненкова

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    Автор: Валентин Меликов
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