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Сирия: как вертолеты становятся главной ударной силой ВКС РФ против боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: как вертолеты становятся главной ударной силой ВКС РФ против боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    11:59  14 Сентября 2017
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    Сирия: как вертолеты становятся главной ударной силой ВКС РФ против боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Важную роль в деблокировании Дейр эз-Зора и освобождении территорий города сыграли ВКС РФ. Однако, примечательно, что в этот раз действовали, в основном, вертолеты. Как отмечают эксперты, винтокрылые машины стали чуть ли не главной ударной силой Воздушно-космических сил в Сирии, впервые превысив в деле уничтожения боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) показатели штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей.

    Напомним, в Сирии действуют как уже проверенные и отлично себя зарекомендовавшие вертолеты Ми-24, так и новейшие Ми-28Н, Ка-52 и Ми-8АМТШ. 

    Сирия: как вертолеты становятся главной ударной силой ВКС РФ против боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Доктор военных наук, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков назвал Федеральному агентству новостей причины активного использования вертолетов Воздушно-космическими силами России в Дейр эз-Зоре:

    «В первую очередь, это обусловлено тем, что вертолеты более эффективно могут решать задачи поражения малоразмерных объектов в зоне непосредственного соприкосновения сухопутных войск. Вооружение вертолетов отличается небольшой мощностью. Это противотанковые ракеты и управляемые реактивные снаряды, которые имеют малую боевую часть в пределах двух-трех, может быть, пяти килограмм, тогда как вооружение самолетов-бомбардировщиков и штурмовиков — это боевые части очень большой мощности: 100, 200, 500 килограмм или даже полторы тонны. Соответственно, вооружение вертолетов позволяет применять их в непосредственной близости от своих войск, тогда как боеприпасы более крупного калибра имеют больший радиус поражения».

    Такие боеприпасы небольшой мощности можно эффективно применять в городе:

    «Это позволяет избежать жертв среди мирного населения. Другой фактор связан с тем, что вертолет летает на очень небольшой скорости, на малой высоте. Это позволяет организовать более надежное взаимодействие с сухопутными войсками, и, соответственно, обеспечить взаимодействие уже не на оперативном, а тактическом уровне с отдельными подразделениями, что резко повышает их боевую эффективность».

    Сирия: как вертолеты становятся главной ударной силой ВКС РФ против боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Эксперт отметил и то, что вертолеты в силу своих показателей (малая скорость полета, возможность зависания и полета на малых высотах) позволяют успешно использовать их в пределах города для решения задач поддержки сухопутных сил:

    «Это также повышает эффективность применения вертолетов в городской черте, и чего нельзя сделать с применением бомбардировщиков и штурмовиков. Ну, и наконец, еще важно заметить, что у боевиков средств противовоздушной обороны, способных эффективно противостоять ударам ВКС РФ с воздуха, нет. Потому что наша авиация, чтобы избежать потерь, применяет такие виды самолетов или вертолетов, которые не могут быть поражены наземными средствами ПВО противника, то есть боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

    Комплекс этих факторов, по словам эксперта, и способствует тому, что вертолеты в ходе боя в районе города Дейр эз-Зор, на территориях под Дейр эз-Зором и прилегающих высотах используются более активно, чем малая авиация и, тем более, бомбардировщики.

    Сирия: как вертолеты становятся главной ударной силой ВКС РФ против боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Наш собеседник также сравнил действия ВКС РФ с действиями авиации международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки:

    «Международная коалиция не имеет возможности обеспечить базирование своей авиации на территории Сирии, хотя они и сделали там небольшие аэродромы. Вертолеты имеют небольшой боевой радиус, порядка 100-150 километров, не больше. Тогда как самолет может летать на 500-600 километров».

    Второй момент, который выделил эксперт, состоит в том, что, по всей видимости, международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, не имеет возможности организовать тактическое взаимодействие вертолетов с наземными войсками:

    «Потому что вертолеты наиболее эффективно могут действовать именно во взаимодействии с наземными войсками. Наземные войска — это курды. По всей видимости, обеспечить пребывание своих передовых авианаводчиков или обучить курдов США не может. Поэтому они работают самолетами. К тому же, в отличие от России, Соединенные Штаты Америки и их союзники не особо стремятся сохранить города, населенные пункты и население в ходе своих боевых действий. Пример тому — иракский Мосул».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #вкс рф #вертолеты #ка-52 #ми-8амтш #ми-28н #ми-24
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