Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту
Общество
Милонов предложил не регистрировать детей в соцсетях без разрешения родителей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Милонов предложил не регистрировать детей в соцсетях без разрешения родителей

    11:50  14 Сентября 2017
    53

    Милонов предложил не регистрировать детей в соцсетях без разрешения родителей

    Москва, 14 сентября. Возможность детей, не достигших совершеннолетнего возраста, регистрироваться в социальных сетях идет вразрез с положениями семейного кодекса РФ. Таким мнением поделился член комитета Государственной думы России по международным делам Виталий Милонов. 

    По его словам, ребенок может вовсе не рассказывать родителям, в каких группах в социальных сетях он состоит, что читает, и смотрит. Взрослые же узнают об увлечениях своих детей уже после трагедии (речь идет о «группах смерти» — Прим.ред.).

    «Так что же у нас получается? У нас отрывают наших детей, воруют наше родительское право регулировать с кем им общаться, с кем не общаться», — возмущается Милонов. 

    Милонов предложил не регистрировать детей в соцсетях без разрешения родителей

    Поэтому депутат выступил с предложением ввести обязательную регистрацию в социальных сетях, но чтобы эту процедуру могли осуществлять только совершеннолетние, сообщает «Парламентская газета»

    Таким образом, Милонов не выступает против времяпрепровождения в Сети, а просто очередной раз напоминает родителям, что социальная сеть — опасная среда. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #милонов #интернет #соцсеть
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 3018

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3392

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5031

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8808

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29150
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        2732
        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        14:14   14 Сентября 2017
        6620
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        3018
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        1463