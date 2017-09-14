Милонов предложил не регистрировать детей в соцсетях без разрешения родителей

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Москва, 14 сентября. Возможность детей, не достигших совершеннолетнего возраста, регистрироваться в социальных сетях идет вразрез с положениями семейного кодекса РФ. Таким мнением поделился член комитета Государственной думы России по международным делам Виталий Милонов.

По его словам, ребенок может вовсе не рассказывать родителям, в каких группах в социальных сетях он состоит, что читает, и смотрит. Взрослые же узнают об увлечениях своих детей уже после трагедии (речь идет о «группах смерти» — Прим.ред.).

«Так что же у нас получается? У нас отрывают наших детей, воруют наше родительское право регулировать с кем им общаться, с кем не общаться», — возмущается Милонов.

Поэтому депутат выступил с предложением ввести обязательную регистрацию в социальных сетях, но чтобы эту процедуру могли осуществлять только совершеннолетние, сообщает «Парламентская газета».

Таким образом, Милонов не выступает против времяпрепровождения в Сети, а просто очередной раз напоминает родителям, что социальная сеть — опасная среда.