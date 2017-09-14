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Премьер Ливана намерен продолжить диалог с движением «Хезболла»
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    Премьер Ливана намерен продолжить диалог с движением «Хезболла»

    11:33  14 Сентября 2017
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    Премьер Ливана намерен продолжить диалог с движением «Хезболла»

    Бейрут, 14 сентября. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что власти страны продолжают вести конструктивный диалог с «Хезболлой».

    Харири подчеркнул, что Бейрут постоянно находится в диалоге с руководством движения «Хезболла», которое входят в состав правительства Ливана, пишет RT. Власти не видят никакой проблемы в этом общении, однако некоторые западные коллеги пытаются раздуть из этого проблему, отметил Саад Харири.

    Ливан, сообщил премьер-министр, стремится к сохранению стабильности в ближневосточном регионе и рассчитывает на поддержку российской стороны в этом вопросе. Харири выразил надежду, что в ближайшее время президент Ливана Мишель Аун посетит с визитом Российскую Федерацию.

    Премьер Ливана намерен продолжить диалог с движением «Хезболла»

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    Автор: Алексей Громов
    #хезболла #мишель аун #ливан #саад харири
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