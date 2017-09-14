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Экономика
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Общество
Мединский заявил Парижу, что в деле Серебренникова политики нет
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    Мединский заявил Парижу, что в деле Серебренникова политики нет

    11:44  14 Сентября 2017
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    Мединский заявил Парижу, что в деле Серебренникова политики нет

    Москва, 14 сентября. Глава Минкультуры России Владимир Мединский прокомментировал арест режиссера Кирилла Серебренникова, отметив, что он не имеет отношения к политике. 

    Критика со стороны Парижа в адрес России в связи с арестом Серебренникова не влияет на развитие российско-французских культурных связей, сказал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, пишет Figaro. Ранее высокопоставленный французский дипломат  Жан-Ив Ле Дриан выразил обеспокоенность по делу худрука «Гоголь-центра», он считает, что нарушается свобода творчества. 

    «Франция, как и Россия – это свободная страна: люди могут высказывать свое мнение по любой теме. Это никак не влияет на развитие наших культурных связей. Арест Серебренникова не имеет ничего общего с политикой и касается распоряжения государственными средствами компанией под руководством этого режиссера», — подчеркнул Мединский. 

    Министр культурного ведомства добавил, что арест режиссера связан с экономическими причинами. Напомним, что Серебренников, бывший бухгалтер и глава «Седьмой студии» стали фигурантами дела о мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идет о хищении порядка 70 миллионов рублей. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #арест #мединский #серебенников
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