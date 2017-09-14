Мединский заявил Парижу, что в деле Серебренникова политики нет

В Избранное

Москва, 14 сентября. Глава Минкультуры России Владимир Мединский прокомментировал арест режиссера Кирилла Серебренникова, отметив, что он не имеет отношения к политике.

Критика со стороны Парижа в адрес России в связи с арестом Серебренникова не влияет на развитие российско-французских культурных связей, сказал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, пишет Figaro. Ранее высокопоставленный французский дипломат Жан-Ив Ле Дриан выразил обеспокоенность по делу худрука «Гоголь-центра», он считает, что нарушается свобода творчества.

«Франция, как и Россия – это свободная страна: люди могут высказывать свое мнение по любой теме. Это никак не влияет на развитие наших культурных связей. Арест Серебренникова не имеет ничего общего с политикой и касается распоряжения государственными средствами компанией под руководством этого режиссера», — подчеркнул Мединский.

Министр культурного ведомства добавил, что арест режиссера связан с экономическими причинами. Напомним, что Серебренников, бывший бухгалтер и глава «Седьмой студии» стали фигурантами дела о мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идет о хищении порядка 70 миллионов рублей.