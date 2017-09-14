Не стоит и обсуждать: в Госдуме отвергли идею Госдепа о миротворцах ООН на границе России

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Москва, 14 сентября. Призыв американского Госдепартамента разместить миротворческий контингент ООН на границе между народными республиками Донбасса и Россией в Госдуме объявили бессмысленным. Поскольку между Донбассом и Россией нет никакой войны, нет смысла даже обсуждать введение миротворцев на границу, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В связи с чем нужно размещать миротворцев на границе России и Украины, если эти два государства не являются ведущими между собой войну, не являются сторонами конфликта? Даже обсуждаться это вряд ли должно», — заявил депутат.

В беседе с RT Новиков отметил, что «с таким же удовольствием» в Госдепе могли бы выдвинуть предложение разместить миротворцев где угодно, например на границе Украины и Польши или Белоруссии и России.

Напомним, и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего посмеялся над идеей Госдепа, предложив разместить миротворцев «на границе Австрии и Австралии».