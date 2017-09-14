Командировка в Америку: Петр Порошенко рискует больше не вернуться на Украину

В Избранное

Визит Петра Порошенко в США, целью которого заявлено участие в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также «интересные переговоры с представителями Пентагона», интригует своей продолжительностью.

За океаном «президент Украины», судя по всему, планирует пробыть не меньше семи дней, поскольку отправится туда «в конце текущей недели». При этом его выступление в предварительной программе запланировано на 20 сентября, «вторым запуском», а заседание Совета Безопасности ООН, где он вроде бы также намерен выступить, назначено на 25 сентября.

Напомним, что Порошенко покидает страну на фоне острейшего политического конфликта, связанного с «прорывом» через границу Михаила Саакашвили, который был осуществлен в присутствии и при помощи Юлии Тимошенко, Валентина Наливайченко, Семена Семенченко, а затем поддержан мэром Львова, лидером партии «Самопомощь» Андреем Садовым.

Будь «евромайданная» Украина хоть минимально суверенным государством, подобное поведение Порошенко трактовалось бы как «бегство с поля боя» — и никак иначе. Но, поскольку с февраля 2014 года «незалежная» де-факто является колонией США, ситуация выглядит несколько иначе.

Что означает «фактор Саакашвили»

Напомним, что сами Соединенные Штаты сегодня находятся в состоянии «холодной гражданской войны», которая в любой момент может стать «горячей», а Порошенко изначально находился «по ту сторону баррикад» от тех сил, которые привели в Белый дом Дональда Трампа.

«Шоколадный поросенок» является прямой креатурой Демократической партии, «президентом Украины» его сделали такие ключевые фигуры из администрации Барака Обамы, как госсекретарь Джон Керри и его заместительница Виктория Нуланд, а куратором всего проекта был вице-президент Джозеф Байден.

Порошенко был настолько «встроен» в эту систему, что даже оказался «заигранным» в президентской кампании 2016 года на стороне Хиллари Клинтон. Поэтому для Трампа и Ко «президент Украины» — прежде всего вассал и клиент их врагов, и только затем — политический «трофей» неопределенной и весьма сомнительной ценности. Который при первой возможности нужно обменять на что-то более осязаемое. Вопрос лишь один: вместе с «евромайданной» Украиной или без нее.

Активизация экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили может свидетельствовать о том, что в Вашингтоне, в конце концов, выбрали второй вариант. Поскольку сменилась сама «конфигурация интересов».

Если «клинтоноиды» делали ставку против России, рассчитывая свалить Владимира Путина и уничтожить «ось Пекин—Москва», то «трамписты», судя по всему, нацелились на континентальную Европу. Выгоды почти те же, а риски намного ниже.

А для этого нужен раскол Евросоюза. Чьими руками? Разумеется, Польши и прочих «лимитрофов» под эгидой католической церкви. Отсюда — поддержка Трампом проекта «Троеморья», по форме возрождающего Речь Посполитую, а по сути — Австро-Венгерскую империю до битвы под Садовой. Это — антигерманский политический проект, хотя он и подается как антироссийский.

Саакашвили, которого сделали президентом Грузии в 2004 году, при республиканце Джордже Буше-младшем, прорывался на Украину с территории Польши, Садовый считается абсолютно пропольским политиком, Тимошенко и Наливайченко — также патентованная клиентура Республиканской партии США. Так что пасьянс сходится.

На Украине ничего не решается

Порошенко, конечно, тот еще подлец, но далеко не дурак. Поэтому он и не стал ввязываться в открытую драку против тех, кто плюнул в его политическое «президентское» лицо, устроив «прорыв Саакашвили». Он прекрасно понимает, что теперь его единственный и последний шанс — договориться с новыми американскими «кураторами» Украины, которых Курт Волкер представляет лишь отчасти.

Поэтому, «заморозив», насколько смог, «фактор Саакашвили» во Львове, он сверхсрочно летит в США — на Украине уже ничего не решается.

Читайте также: Изнасилование свиней: Роман Носиков про вторжение Саакашвили на Украину

Шансы на успех его миссии чрезвычайно малы, но все же отличны от нуля. Тем более что администрация Трампа сейчас получила «безлимитный» кредит до 8 декабря с перспективой полной отмены «потолка» федерального долга, а «незалежная» с 1991 года — одна из крупнейших «финансовых прачечных» и вообще «серых зон» современного мира, которая в случае «политической рокировки» на какое-то время выйдет из рабочего режима или даже будет остановлена.

То есть «политическая рокировка» в Киеве будет иметь свою цену, а в карманах у Петра Порошенко есть не только неизменная «фляжка», но и другие, несколько более существенные активы. Все-таки три с лишним года «президентства», с его-то бизнес-опытом, — это не кот начихал.

Читайте также: Украину делают крайней: Дмитрий Лекух о совпадении интересов России и Запада

Но все равно, если использовать терминологию игры в покер, это «тильт» — отчаянная игра «ва-банк», когда на кон бросается все, что есть, в надежде на случайное везение. Поэтому, если «карта ляжет» не так, то Петр Алексеевич вполне может из коридоров ООН и Пентагона на «нэньку» и не вернуться, став уже вторым, после Виктора Януковича, украинским «президентом в изгнании».