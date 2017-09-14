Путин может посетить Ульяновск в конце сентября

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Ульяновск, 14 сентября. В конце сентября в Ульяновске может пройти президиум Госсовета. Не исключено, что на заседании будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Возможные вопросы обсуждения — проблемы авиации и развитие дорог, а также пассажирских перевозок.

Напомним, что в марте прошло первое заседание рабочей группы президиума Госсовета по вопросу комплексного развития пассажирских перевозок в России. В состав группы вошли более 80 специалистов, представителей органов власти и общественных деятелей. Главой группы стал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщают региональные СМИ.

В последний раз Путин приезжал в Ульяновскую область в 2012 году, тогда глава государства посетил «Авиастар», где посмотрел испытательный полет нового модернизированного лайнера «Ил-76».