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Экономика
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Общество
Путин может посетить Ульяновск в конце сентября
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    Путин может посетить Ульяновск в конце сентября

    12:00  14 Сентября 2017
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    Путин может посетить Ульяновск в конце сентября

    Ульяновск, 14 сентября. В конце сентября в Ульяновске может пройти президиум Госсовета. Не исключено, что на заседании будет присутствовать президент России Владимир Путин.

    Возможные вопросы обсуждения — проблемы авиации и развитие дорог, а также пассажирских перевозок.

    Напомним, что в марте прошло первое заседание рабочей группы президиума Госсовета по вопросу комплексного развития пассажирских перевозок в России. В состав группы вошли более 80 специалистов, представителей органов власти и общественных деятелей. Главой группы стал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщают региональные СМИ.

    В последний раз Путин приезжал в Ульяновскую область в 2012 году, тогда глава государства посетил «Авиастар», где посмотрел испытательный полет нового модернизированного лайнера «Ил-76».

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    Автор: Дима Оленин
    #путин #ульяновск
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