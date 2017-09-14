Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители
Весь мир
Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители

    11:22  14 Сентября 2017
    42

    Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители

    Алеппо, 14 сентября. В крупнейший сирийский город возвращаются жители, спустя восемь месяцев после освобождения от боевиков.

    В освобожденный от боевиков Алеппо продолжают возвращаться мирные жители, они восстанавливают свои дома, пострадавшие в ходе столкновений с исламистскими вооруженными формированиями. Наибольшим разрушениям подверглись восточные кварталы города, рассказывают обитатели Алеппо.

    Российская сторона предоставила властям города более четырех тонн строительных материалов, которые предназначены для восстановления частично разрушенных больниц и школ. Для работ Россия доставила в Сирию бульдозеры, экскаваторы и подъемные краны.

    Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #алеппо #восстановление
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 99

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        1190

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3636

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2790

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        23118
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        116
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        906
        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        7:40   14 Сентября 2017
        1898
        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        6:59   14 Сентября 2017
        7076