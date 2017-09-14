Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители

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Алеппо, 14 сентября. В крупнейший сирийский город возвращаются жители, спустя восемь месяцев после освобождения от боевиков.

В освобожденный от боевиков Алеппо продолжают возвращаться мирные жители, они восстанавливают свои дома, пострадавшие в ходе столкновений с исламистскими вооруженными формированиями. Наибольшим разрушениям подверглись восточные кварталы города, рассказывают обитатели Алеппо.

Российская сторона предоставила властям города более четырех тонн строительных материалов, которые предназначены для восстановления частично разрушенных больниц и школ. Для работ Россия доставила в Сирию бульдозеры, экскаваторы и подъемные краны.