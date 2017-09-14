Пауло Коэльо расскажет в Twitter о 30 последних днях Маты Хари

В Избранное

Москва, 14 сентября. Бразильский писатель Пауло Коэльо присоединился к проекту RT #1917LIVE, в рамках которого расскажет о 30 последних днях танцовщицы и шпионки Маты Хари. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Известный писатель решил рассказать в Twitter о 30 последних днях легендарной шпионки. Он пригласил поклонников ознакомиться с аккаунтом Маты Хари, в котором уже есть две записи от ее имени.

В рамках масштабного проекта RT #1917LIVE в десятках аккаунтов публикуются сообщения от имени исторических деятелей в режиме реального времени. Среди них можно встретить и простых рабочих, и царя.