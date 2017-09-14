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Москва советует Англии не переживать из-за «российских хакеров» во время ЧМ-2018
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    Москва советует Англии не переживать из-за «российских хакеров» во время ЧМ-2018

    12:01  14 Сентября 2017
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    Москва посоветовала Англии не переживать из-за "российских хакеров"

    Москва, 14 сентября. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» считает, что Англия необоснованно обеспокоена вопросом кибербезопасности во время чемпионата мира. 

    По словам Алексея Сорокина, ему непонятны переживания Лондона, сообщает  RT. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» подчеркнул, что РФ всегда прилагает все усилия для защиты своих информационных систем. Кроме этого, у ФИФА есть свои меры предосторожности и обеспечения безопасности данных.

    Напомним, что ранее Футбольная ассоциация Англии попросила у ФИФА защиты от российских хакеров на ЧМ-2018. Лондон выразил обеспокоенность тем, что киберпреступники могут украсть секретные данные английской футбольной сборной.

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    Автор: Алексей Громов
    #футбол #россия #англия #чм-2018
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