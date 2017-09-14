Москва советует Англии не переживать из-за «российских хакеров» во время ЧМ-2018

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Москва, 14 сентября. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» считает, что Англия необоснованно обеспокоена вопросом кибербезопасности во время чемпионата мира.

По словам Алексея Сорокина, ему непонятны переживания Лондона, сообщает RT. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» подчеркнул, что РФ всегда прилагает все усилия для защиты своих информационных систем. Кроме этого, у ФИФА есть свои меры предосторожности и обеспечения безопасности данных.

Напомним, что ранее Футбольная ассоциация Англии попросила у ФИФА защиты от российских хакеров на ЧМ-2018. Лондон выразил обеспокоенность тем, что киберпреступники могут украсть секретные данные английской футбольной сборной.