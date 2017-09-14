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Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину
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    Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

    11:11  14 Сентября 2017
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    Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

    Львов, 14 сентября. Председатель городского совета Львова Андрей Садовый рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что он думает о действиях президента страны Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    «Я бы очень хотел, чтобы все, кто к этому имеет отношение, исправляли ошибки. Первой, по моему мнению, была ошибка, которую сделал президент, который тайно лишил Саакашвили гражданства и это нечестно, это низко. Потому что гражданство это как жизнь, нельзя лишать жизни, нельзя лишать гражданства. А потом уже пошла целая серия других моментов, которые очень больно наблюдать и тем более читать про них в зарубежных средствах массовой информации. Останавливать поезда, минировать таможенные переходы, потом проход через таможню и сегодня очень много вопросов будет возникать, вот меня лично это оскорбляет. Я думаю, это оскорбляет и каждого гражданина нашего государства, это оскорбляет сам статус президента, это недопустимые вещи. Поэтому дай бог людям разума, чтобы они вернули это все в нормальную фазу, и мы не позорились на весь свет», - заявил Андрей Садовый.

    Ранее Садовый встретился Саакашвили на «Форуме издателей», который проходит сейчас во Львове. Там мэр Львова заявил о возможности создания политического проекта вместе с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

    Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

    По словам градоначальника, такая вероятность существует, если будут проведены досрочные выборы в Верховную Раду. На вопрос, почему мэр Львова поддержал Саакашвили 10 сентября во время пересечения польско-украинской границы, Садовый заявил, что бывший губернатор Одесской области просто осуществил свое право защищать свои конституционные права. Садовый добавил, что готов поддержать любого гражданина Украины, нуждающегося в защите своих прав.

    Напомним, Михаил Саакашвили вместе со сторонниками прорвал полицейское оцепление на границе Польши и Украины на контрольно-пропускном пункте «Шегини» и поселился во Львове, несмотря на лишение его украинского гражданства. В настоящее время анонсируются митинги с участием Саакашвили в регионах страны, а затем ожидается триумфальное наступление сторонников партии «Движение новый рух» на Киев.

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    Автор: Петро Панч специально для ФАН Львов
    #львов
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