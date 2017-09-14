Сирия: российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Хомс

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Хомс, 14 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили продовольствие жителям города Дейр-Баальба.

Пресс-служба министерства обороны России сообщает, что партия гуманитарного груза была доставлена в населенный пункт Дейр-Баальба провинции Хомс, местным жителям роздано около четырех с половиной тонн продуктов питания. На данный момент сирийцы получили от российской стороны более 2158 тонн гуманитарных грузов.

По линии ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Даръа доставлены продукты и медикаменты, общий весь гуманитарного груза составил 132 тонны. За минувшие сутки медицинскую помощь получили 117 сирийцев.