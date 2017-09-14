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Толстощекий ноль и бездарный поваренок: Собчак и Ургант сошлись в «GQ-баттле»
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    Толстощекий ноль и бездарный поваренок: Собчак и Ургант сошлись в «GQ-баттле»

    11:43  14 Сентября 2017
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    Толстощекий ноль и бездарный поваренок: Собчак устроила «GQ-баттл» с Ургантом

    Москва, 14 сентября. Телеведущая Ксения Собчак на традиционной премии журнала GQ назвала Ивана Урганта «толстощеким нулем» и «бездарным поваренком» в ответ на его критический выпад в адрес звезд шоу-бизнеса.

    Ведущие церемонии Собчак и Ургант решили примерить на себя роль участников популярных рэп-баттлов. Первым начал Урган, высмеявший гостей вечера.

    «Серая масса, чья цель в жизни — маленькие фотографии в конце журнала. Где нужно рассматривать, кто с кем обнимается. Их смотрит только редактор, когда сам с собою любовью занимается. Да на хрен вас. И ваши наряды дурацкие. Коктейль презрения до капли допью. Лучше я пешком в Крылатское, чем в 17-й раз проведу GQ. Раунд!», — обратился он к зрителям.

    Собчак не осталась в стороне и выбрала мишенью своего напарника. Она назвала Урганта «бездарным поваренком из «Смака», насилующим зрителей своими шутками.

    «Ты не ведущий номер один, ты — толстощекий ноль. Раунд!», — нашлась с ответом ведущая.

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    Автор: Борис Любимов
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