Заключенный погиб под поездом по дороге в тюрьму в Сочи

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Сочи, 14 сентября. Заключенный погиб под колесами поезда во время этапирования в исправительное учреждение, расположенное в Сочи. Мужчина погиб на железнодорожной платформе «Лазаревское», расположенной между Сочи и Туапсе.

Инцидент произошел 12 сентября. Группа заключенных под охраной конвойных находилась на станции, когда один из заключенных упал под колеса отходившего от станции поезда, сообщает телеканал «Подмосковье 360°». Конвойный пытался спасти его, схватив за ноги, однако заключенный вырвался и упал на рельсы. Тело мужчины было разрублено практически пополам.

Ранее в следственном изоляторе в ходе медицинской экспертизы у погибшего заключенного были выявлены нарушения психики. В тюрьму он отправился по статье за сексуальное насилие.